Rodrygo perdeu um pênalti na eliminação da Seleção e chorou muito após o jogoNELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 10/12/2022 14:59

Aos 21 anos, Rodrygo já carrega o peso de um pênalti perdido numa Copa do Mundo. Depois de deixar o Catar após a eliminação da seleção brasileira para a Croácia, o jovem atacante do Real Madrid se desculpou em uma postagem nas redes sociais.

"Desculpa. Com certeza o momento mais doloroso da minha carreira, do céu ao inferno em questão de minutos, foi exatamente da forma que eu sempre pedi para que não fosse. Sei que tudo passa e, por mais que no momento eu ainda não tenha forças pra levantar, tenho certeza de que voltarei, não sei como, mas voltarei e muito mais forte…", escreveu.

Rodrygo também elogiou a atual geração brasileira e prometeu que em 2026 será diferente.



"Por que tinha que ser dessa forma ? Só quem esteve comigo viu tudo que passei durante esse ano pra chegar bem na Copa e por que tinha quer terminar assim ? Não consigo entender, mas aí começo lembrar de tudo e vejo que não posso reclamar de nada e só seguir dando meu melhor em tudo como sempre fiz! Que em 2026 tudo seja diferente, continuo acreditando que ainda seremos muito felizes! Essa geração é muito boa, ela merece e precisa ser coroada", disse.



Após empate em 1 a 1 na prorrogação, a seleção brasileira perdeu nos pênaltis por 4 a 2. Um dos destaques do time contra a Croácia, Rodrygo foi o primeiro a cobrar e parou no goleiro croata. Além dele, Marquinhos chutou na trave.