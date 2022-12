Lucas Paquetá - AFP

Publicado 10/12/2022 20:30

Catar - Um dos titulares da seleção brasileira na Copa do Mundo, o meia Lucas Paquetá utilizou seu perfil no Instagram para se pronunciar sobre a eliminação do Brasil para Croácia nas quartas de finais. O ex-jogador do Flamengo afirmou que foi a derrota mais dolorosa da sua carreira, mas exaltou a força do grupo brasileiro.

"De todas as dores que tive no futebol sem dúvidas essa é a que mais me machucou, um sentimento inexplicável, de dor, tristeza, desespero … Mas está longe de ser a minha maior perda, eu já perdi muito pra chegar até aqui, tentei diversas vezes até conseguir.. foram 18 anos lutando, sofrendo, evoluindo e aprendendo pra viver momentos como esse! Gratidão e orgulho desse grupo, nós queríamos demais, nós merecíamos demais, em cada olhar e palavra nosso sonho estava la … tentamos e entregamos nossa alma pra conquistar esse sonho ! Não conseguimos", disse.

Além disso, Paquetá agradeceu o apoio do povo brasileiro e prometeu que a Seleção irá estar mais forte na luta pelo título mundial na próxima Copa, que será realizada em 2026.

"Obrigado a todos que nos apoiaram, foi único ver o Brasil vibrar novamente e remar todos juntos na mesma direção! Vamos curar dessa dor e quando cicatrizar, voltaremos mais fortes !

O sonho foi adiado, mas ele continua vivo dentro do nosso coração, obrigado Jesus pela oportunidade!

Obrigado Jesus por tudo", finalizou.