Pedro, atacante do Flamengo, esteve em campo na eliminação do Brasil na Copa do Mundo, contra a CroáciaIna Fassbender / AFP

Publicado 10/12/2022 16:17

Catar - Mesmo acertando seu pênalti no duelo com a Cróacia, o atacante Pedro não conseguiu evitar a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo. Neste sábado (10), o jogador do Flamengo foi até as suas redes sociais para agradecer o apoio dos torcedores, e destacar a dor sentida pela eliminação no Catar.

Confira o texto completo de Pedro, atacante do Flamengo:

"Quando nos aventuramos no esporte de alto rendimento, sabemos existir o lado da dor e o lado da felicidade. Vitória e derrota. Mesmo consciente disso, nunca estaremos preparados para a dor e a derrota.



A Copa nos leva a viver os extremos. Hoje vivemos o pior lado da extremidade. Dói. Machuca. Uma tristeza inexplicável. Uma dor que nos tira do rumo.



Temos como caminho seguir adiante. Sofrer, aprender com as derrotas e buscar evolução. Assim faremos.



Voltaremos ainda mais fortes. Obrigado por todo carinho e apoio. Nós sonhamos juntos, Brasil. Por mais difícil que esteja sendo hoje, seguiremos juntos sonhando e trabalhando para tornar realidade.



Obrigado meu Deus pela oportunidade. Em tudo dai graças"

Pedro entrou em campo em apenas dois jogos da Copa do Mundo: a derrota para Camarões, na última rodada da fase de grupos, e a eliminação da Croácia. Nas duas ocasiões, o jogador iniciou no banco e entrou no decorrer do segundo tempo. Ao todo, Pedro esteve em campo em 62 minutos no Mundial.