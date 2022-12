Confira as imagens da classificação da França sobre a Inglaterra

Catar - França e Inglaterra fizeram um dos melhores e mais esperados jogos da Copa do Mundo. Em uma partida de muitas emoções brilhou a estrela de Olivier Giroud. O centroavante fez o gol da vitória dos atuais campeões do mundo que levaram a melhor por 2 a 1 e se classificaram para a semifinal do Mundial do Catar. Artilheiro da Inglaterra, Harry Kane deixou o dele, mas teve a oportunidade de levar a partida para a prorrogação em uma penalidade. Porém, o britânico acabou isolando a cobrança. Tchouaméni fez o outro gols dos franceses.

