Didider Deschamps é o técnico da seleção francesa - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Didider Deschamps é o técnico da seleção francesaFOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 22/12/2022 16:51

França - Vice-campeão na Copa do Mundo do Catar, o técnico Didier Deschamps se reunirá na próxima semana com a Federação Francesa de Futebol (FFF) em Guingamp, região do noroeste da França, para debater sua continuidade na seleção. Segundo o jornal "Ouest-France", o treinador deseja renovar seu contrato até a Eurocopa de 2024.

Noel Le Graet, presidente da FFF, confirmou o encontro com Deschamps, mas evitou cravar uma data. Ele ainda disse que pretende definir o assunto antes da virada do ano.

"Na minha opinião, fecharemos isto em Guingamp. Se ele não quiser ficar, será rápido. Se quiser ficar, as conversas serão um pouco mais longas", disse Le Graet.

Deschamps tem contrato com a seleção francesa somente até o fim do ano, mas ainda continua com prestígio na FFF. Segundo o "L'Equipe", o treinador pode querer ir além da Eurocopa e estender seu novo vínculo até a Copa do Mundo de 2026, que será disputa nos Estados Unidos, México e Canadá.

"E por que não até 2030?", brincou Le Graet, que evitou comentar sobre a chance de Zidane assumir a seleção.

"Ainda não pensei na hipótese de Didier sair. Deschamps fez um bom trabalho, tem a prioridade e acho que vamos chegar a um acordo", finalizou.