Publicado 24/12/2022 11:54

Rio - O técnico Tite sofreu um assalto, na manhã deste sábado (24), durante uma caminhada na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. De acordo com o jornalista Ancelmo Gois, o ex-treinador da seleção brasileira levou uma "bronca" do ladrão pela eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, diante da Croácia.

O assaltante passava de bicicleta pelo local e, além do "puxão de orelha", acabou levando um cordão de Tite. Segundo a assessoria do treinador, algumas pessoas que estavam próximas tentaram interceptar o ladrão, mas não conseguiram. O caso aconteceu por volta das 6h, horário escolhido pelo treinador para caminhar na tentativa de driblar o assédio.

Tite mora no Rio desde 2016, ano em que assumiu a seleção brasileirão. Desde então, ele tem como hábito caminhar diariamente na praia. Até o momento, a CBF não decidiu quem substituirá o treinador, que decidiu deixar o cargo após a Copa do Mundo.