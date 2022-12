Família de Pelé no Hospital Israelita Albert Einstein - Foto: Reprodução/Instagram @iamkelynascimento

Publicado 25/12/2022 11:13

Na madrugada deste domingo, 25, a filha de Pelé Kely Nascimento postou uma foto da família reunida no quarto onde o pai está internado, no Hospital Israelita Albert Einstein. Além de publicar a fotografia, a qual o Rei não aparece, ela escreveu uma mensagem de Natal. Confira abaixo:

"Quase todos. Feliz natal. Gratidão, amor, união, família. A essência do natal. Agradecemos todos vocês por todo amor e luz que encaminham. Nessa vida louca e surpreendente, eu não seria nada sem eles. Hoje e sempre, feliz natal, feliz tudo", escreveu Kely.

A SAÚDE DO REI

Pelé luta contra um câncer no intestino diagnosticado em 2021. O ex-jogador já foi submetido à cirurgia, mas teve diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado no início deste ano.

No dia 29 de novembro, o Rei foi internado no Hospital Albert Einstein. Posteriormente, no dia 3 de dezembro, o jornal "Folha de S. Paulo" informou que o ex-jogador não está mais respondendo ao tratamento de quimioterapia, e, com isso, estaria recebendo apenas tratamentos paliativos para gerenciamento da dor e outros desconfortos.

Na última quarta-feira, o boletim médico do Hospital informou que Pelé apresentava "progressão da doença oncológica" e que ele requeria "maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca". Veja abaixo:

"Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica", diz o boletim do dia 21 de dezembro.