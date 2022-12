Edinho posta foto segurando a mão de Pelé - Reprodução

Edinho posta foto segurando a mão de PeléReprodução

Publicado 24/12/2022 16:19

São Paulo - Um dos filhos de Pelé, Edinho chegou ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na tarde deste sábado (24) para passar o Natal ao lado do pai. Nas redes sociais, ele postou uma foto segurando a mão do ex-jogador, com a legenda "Pai, minha força é sua".

Kely e Edinho, filhos de Pelé, reunidos no Hospital Albert Einstein Reprodução Edinho, que treina o Londrina, deixou o Paraná na última sexta-feira e chegou ao hospital no início desta tarde. Kely e Flávia, as outras filhas do Rei, já estavam no local e passaram a madrugada com ele. A família compartilhou fotos no local através das redes sociais.

Mesmo em pré-temporada com o Londrina, clube que assumiu o comando recentemente, Edinho foi liberado para ir a São Paulo passar o Natal com o pai. Na última sexta-feira, em coletivo, ele falou sobre o estado de saúde do Rei do Futebol.

"Minhas duas irmãs mais velhas estão lá acompanhando, estão com ele diariamente, 24 horas por dia, revezando. Então, isso nos conforta. É o nosso elo de comunicação, de contato. Através delas, eu e meus irmãos que estão nos Estados Unidos, a gente consegue estar próximos dele de alguma maneira", disse Edinho.

"Eu gostaria de alguma maneira estar presente, mas estou comprometido na minha missão aqui também. Eu não sou médico, não ia poder ajudar muito de fato. Quanto mais sucesso eu conseguir aqui, na minha trajetória, isso leva alegria para ele lá também. Estou em paz com isso. Mas, sempre com o pensamento lá. Às vezes me desligo um pouco e vou para um canto refletir, orar. É uma questão natural, mas muito difícil, que todos passam eventualmente. Mais uma vez, só muita gratidão por todo carinho e por toda energia positiva que a gente vem recebendo", completou.

Saúde de Pelé

Pelé está internado desde o dia 29 de novembro. O Rei do Futebol deu entrada no Hospital Albert Einstein para fazer uma reavaliação do tratamento quimioterápico contra um câncer no cólon, que descobriu em 2021. Além disso, também precisou tratar uma infecção respiratória.

O hospital não divulga um boletim médico sobre Pelé desde a última quarta-feira. Segundo as últimas informações, o câncer no cólon avançou e o ex-jogador "requer maiores cuidados relacionados às disfunções renais e cardíacas".



Em meio aos boatos sobre o estado de saúde de Pelé, a filha dele, Kely Nascimento, foi às redes sociais na noite da última sexta-feira e publicou uma foto deitada nos braços do pai.

"Seguimos aqui na luta, e na fé. Mais uma noite juntos", escreveu Kely na legenda.