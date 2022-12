Pelé está em um quarto comum do Hospital Albert Einstein - Foto: Reprodução/YouTube

Publicado 24/12/2022 14:01

São Paulo - Internado desde o dia 29 de novembro, Pelé passará o Natal acompanhado de sua família. Desde as primeiras horas do dia, filhos e netos do Rei do Futebol estão chegando, de diversos cantos do Brasil, ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Kely e Edinho, filhos de Pelé, reunidos no Hospital Albert Einstein Reprodução Edinho, filho de Pelé que treina o Londrina, deixou o Paraná na última sexta-feira e chegou ao hospital no início desta tarde. Kely e Flávia, as outras filhas do Rei, já estavam no local e passaram a madrugada com ele. A família compartilhou fotos no local através das redes sociais.

Segundo o "UOL", o Albert Einstein não deve divulgar boletim médico neste sábado sobre o estado de saúde de Pelé. Nas últimas informações, que foram divulgadas na quarta-feira, o hospital confirmou que o câncer no cólon avançou e que o ex-jogador "requer maiores cuidados relacionados às disfunções renais e cardíacas".

Pelé foi diagnosticado com um câncer no cólon em 2021. O Rei foi internado para reavaliar o tratamento quimioterápico e tratar uma infecção respiratória.

Em meio aos boatos sobre o estado de saúde de Pelé, a filha dele, Kely Nascimento, foi às redes sociais na noite da última sexta-feira e publicou uma foto deitada nos braços do pai.

"Seguimos aqui na luta, e na fé. Mais uma noite juntos", escreveu Kely na legenda.