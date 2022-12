Guardiola é o técnico do Manchester City - AFP

Publicado 24/12/2022 12:56

Muitos torcedores questionaram a ausência do meia Kalvin Phillips na vitória do Manchester City contra o Liverpool, na última quinta-feira (22), pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Afinal, nenhum motivo oficial foi informado sobre o status do volante que fez parte da delegação da Seleção Inglesa na Copa do Mundo. Questionado sobre o assunto, Guardiola foi direto: o atleta está acima do peso.

"Ele não está machucado. Chegou com excesso de peso da Copa do Mundo e eu não sei o motivo. Não voltou em condições sequer de treinar, sequer de jogador", afirmou à Sky Sports.

Guardiola reiterou que Phillips só voltará aos treinamentos da equipe caso consiga perder peso e voltar à forma física considerada como ideal pela comissão técnica. Questionado se ficou chateado com o jogador, o treinador deu a entender que sim.

"Ele não pode jogar. Quando estiver pronto, irá jogar porque precisamos muito dele. Se estou chateado? Tivemos uma conversa privada", concluiu.

Destaque do Leeds United nas últimas temporadas, o volante Kalvin Phillips foi adquirido por cerca de 50 milhões de euros no meio do ano de 2022. No entanto, disputou apenas quatro partidas desde que chegou ao clube.