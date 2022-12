Lucas Moura disputou apenas 11 partidas durante a temporada - DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Publicado 24/12/2022 16:56

O futuro de Lucas Moura no Tottenham parece estar cada vez mais incerto. Convivendo com uma lesão na panturrilha desde agosto, o jogador brasileiro atuou apenas em 11 partidas na temporada - nenhuma delas durante o jogo inteiro. Isso ficou claro durante a coletiva de imprensa do treinador Antônio Conte, que abordou o status do brasileiro de 31 anos.

Sempre sincero e sem papas na língua, o treinador italiano falou sobre a situação do meia-atacante e seus problemas físicos, admitindo que não tem expectativa de contar com sua disponibilidade em um futuro próximo.

"Sobre o Lucas Moura, não o tivemos desde o início da temporada e nós seguimos sem tê-lo. Ele tem este problema e está lutando para encontrar uma solução, e claro que é uma situação difícil para o Lucas Moura. Eu tenho um bom jogador no meu elenco, mas ele nunca está disponível. É como se não o tivesse", desabafou.

Conte ressaltou os elogios ao atleta e o esforço do mesmo para se recuperar, já que ele ficou disponível apenas entre outubro e novembro antes de sofrer novamente com a lesão na panturrilha. No entanto, confessou que sua permanência no clube é incerta.

"É uma pena porque, repito, estamos falando de um bom jogador, um bom homem, mas ele está lutando muito para resolver este problema. Eu não sei qual será o futuro dele", encerrou.