Jorge usará a camisa 6 no FluminenseFoto: Mailson Santana/FFC

Publicado 24/12/2022 17:05

Rio - Reforço do Fluminense para 2023, o lateral Jorge chega ao clube sonhando com grandes conquistas. Em entrevista à FluTV, o jogador projetou uma grande temporada pelo Tricolor e afirmou que sonha em voltar à seleção brasileira.

"Sempre sonhei em estar na seleção. Tudo aconteceu rápido, quando saí do Mundial (sub-20) que perdemos a final pra Sérvia. Foi muito rápido. Fui vendido, cheguei no Monaco, voltei pra seleção. Hoje voltando a jogar sendo feliz depois de uma lesão séria que tive, meu objetivo é voltar à seleção e trazer títulos ao Fluminense", afirmou Jorge.

O jogador também aproveitou para falar sobre suas características e o que a torcida tricolor pode esperar.

"Desde base sempre foi minha característica apoiar por dentro e pela ponta. O Tite até me falou que era importante essa função, como o Marcelo fazia no Real Madrid e seleção. Vou falar muito com o Diniz. Ele conhece a minha característica. Acho que vou poder ajudar muito o Fluminense", disse.

Jorge pertence ao Palmeiras e chega ao Fluminense por empréstimo até o fim de 2023. No contrato, há opção de compra no valor de R$ 4,5 milhões por 50% de seus direitos econômicos.