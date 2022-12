Guga é o primeiro reforço do Fluminense para 2023 - Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 22/12/2022 18:48

Nova contratação para a titularidade da lateral-direita, Guga falou pela primeira vez com a imprensa como jogador do Fluminense nesta quarta-feira (22) durante o evento beneficiente "Craque do Amanhã". O jogador concedeu algumas declarações sobre o seu passado e o futuro com a camisa tricolor.

Primeiro, Guga abordou uma possível desconfiança de alguns torcedores tricolores devido ao marcante episódio de 2019, quando o atleta comemorou o título da Libertadores do rival Flamengo nas redes sociais. O lateral afastou qualquer tipo de problema sobre o assunto, ressaltando que quer se entrosar rápido com o elenco e o treinador Fernando Diniz e prometendo dar grandes alegrias.

"Eu acho que não tem motivo para desconfiança. Passei quatro anos no Atlético-MG, ganhei títulos importantes jogando por lá. Vim aqui para ajudar o Fluminense. Vou procurar trabalhar o máximo esta semana para entrosar com o grupo. Ver o que o Diniz pode me ajudar, o que ele pede, nesse primeiro momento de adaptação. Espero dar muitas alegrias para a torcida tricolor", afirmou.

Guga também aproveitou para falar mais especificamente sobre a parceria com o treinador Fernando Diniz, um dos grandes fatores que lhe fizeram aceitar a proposta tricolor. O lateral afirmou que sua expectativa por trabalhar com o técnico é grande e que isso era um sonho seu.

"Desde o primeiro momento, até comentei com minha família, era um sonho trabalhar com ele. Sei que vou aprender. Sei que tenho muito a evoluir com ele. A expectativa é muito grande", encerrou.