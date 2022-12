Keno atuará pelo Fluminense em 2023 - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 22/12/2022 14:37

Keno é o novo reforço do Fluminense e chega cercado de expectativas para uma possível dupla com o argentino Germán Cano. Em entrevista à "FluTV", canal oficial do Tricolor, o atacante projetou a parceria para a próxima temporada.



"Eu espero fazer bem essa dupla e ajudar também o time inteiro. Eu sempre coloco como obstáculos que, ajudando os companheiros e o clube, é o que mais importa. Fazendo gols e dando assistências. Vai ser muito bom fazer o "L". Meu filho se chama Lucas."



O novo camisa 25 do Fluminense reencontrará, além de Guga e Vitor Mendes, companheiros de Atlético-MG, outra dupla importante nas Laranjeiras: Felipe Melo e Willian Bigode, amigos dos tempos de Palmeiras.



"Eu fico feliz. No Palmeiras eu fiquei pouco, Felipe e Bigode ficaram mais tempo, mas tenho boa amizade com eles. Me passaram sobre o grupo, trabalho e trajetória, o trabalho do Diniz. Acho que podemos fazer um grande ano."



A contratação de Keno reforça o elenco para a disputa da próxima Libertadores, grande foco do Fluminense para 2023 - o clube vem de fracasso recente na competição, saindo na última edição para o Olimpia na segunda fase eliminatória.



"Mais uma competição que não podemos oscilar. Exige muita concentração e, independente da chave que vamos cair, precisamos acabar em primeiro para pegarmos confiança, chegarmos até a final e sermos campeões."