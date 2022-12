Ganso foi um dos principais nomes do Fluminense em 2022 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

22/12/2022

Rio - Um dos destaques do Fluminense ao longo do ano, Paulo Henrique Ganso analisou os altos e baixos da equipe tricolor em 2022. Em entrevista ao "GE" durante um evento beneficente, o camisa 10 recordou alguns momentos vividos pelo time carioca.

"Tivemos alguns momentos marcantes na temporada. O título do Carioca, a despedida do Fred, aquele último jogo dele. O penúltimo e o último jogo dele foram especiais demais. O momento mais difícil foi a eliminação na Copa do Brasil (para o Corinthians na semifinal), que foi uma eliminação que não esperávamos, não estávamos contando com aquilo", declarou o meia.



"Independente do lado individual, do momento, o mais importante é mantermos a força do grupo como equipe do Fluminense, com mais jogadores, isso é o mais importante", completou.

Ganso também fez uma projeção para 2023 e garantiu que o Fluminense entrará firma na briga pelo bicampeonato carioca.

"Praticamente, teremos só o Carioca nesses três primeiros meses, mas vamos entrar fortes para vencermos. Todo mundo se reestruturando, com o Vasco e o Botafogo, fazendo suas contratações. Vai ser um campeonato mais bonito que foi nesse ano de 2022 e que o Fluminense possa ser campeão de novo", afirmou.

Nos últimos dias, o Fluminense tem se reforçado para a próxima temporada, de olho na Libertadores. Até o momento, o Tricolor anunciou cinco reforços: o lateral-direito Guga, o goleiro Vitor Eudes, o zagueiro Vitor Mendes, o meia Lima e o atacante Keno. O clube também deve oficializar em breve a chegada do lateral-esquerdo Jorge, que estava no Palmeiras.