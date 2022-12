Vitor Eudes é mais um reforço do Fluminense para 2023 - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 20/12/2022 18:38

Rio - O Fluminense anunciou, no fim da tarde desta terça-feira, a contratação do goleiro Vitor Eudes, ex-Cruzeiro. O jogador, que estava no Marítimo, de Portugal, assinou com o Tricolor em definitivo até o fim de 2025.

Revelado pelo Cruzeiro, o arqueiro de 24 anos chegou ao clube português em 2021, mas nunca teve uma oportunidade no time principal. Após atuar pelo sub-23, ele habitou o banco de reservas mas não recebeu chances de estrear.



Com a chegada de Vitor, o Fluminense passa a ter quatro goleiros em seu elenco profissional. Além do titular Fábio, o Tricolor também conta com os jovens Pedro Rangel e Gustavo Ramalho.

Vitor Eudes é o terceiro reforço confirmado do Fluminense para 2023. Nesta terça, mais cedo, o clube havia confirmado também a contratação do zagueiro Vitor Mendes. O lateral Guga, que pertencia ao Atlético-MG, foi o primeiro anunciado. Keno, também do Galo, e Lima, do Ceará, estão próximos de um acordo.