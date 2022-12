Fernando Diniz recebeu mais um goleiro para a temporada de 2023 - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 19/12/2022 15:15

Após a saída encaminhada do goleiro Marcos Felipe para o Bahia, o Fluminense decidiu ir ao mercado para buscar uma reposição na posição. De acordo com a Rádio Tupi, o clube encontrou. O goleiro Vitor Eudes, do Marítimo, chegará ao tricolor por empréstimo até o fim a temporada de 2023.

Revelado pelo Cruzeiro, o arqueiro de 24 anos chegou ao clube português em 2021, mas nunca teve uma oportunidade no time principal. Após atuar pelo sub-23, ele habitou o banco de reservas mas não recebeu chances de estrear.

Com a chegada de Vitor, o Fluminense passa a ter quatro goleiros em seu elenco profissional. Além do titular Fábio, o Tricolor também conta com os jovens Pedro Rangel e Gustavo Ramalho.