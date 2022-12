Lima está perto de ser o novo reforço do Fluminense - Foto: Divulgação/Ceará

Publicado 18/12/2022 13:44

Rio - O Fluminense formalizou uma oferta para comprar em definitivo o meia-atacante Lima, do Ceará. O Tricolor, que já tinha um acordo com o jogador, deve acertar um contrato por dois ou três anos. As informações são do jornalista Victor Lessa.

O Ceará já está com a proposta e conversa com o Fluminense. A expectativa é que as últimas pendências sejam resolvida até segunda-feira, no máximo, para que Lima seja oficializado. Além reforço do meia-atacante para 2023, o Tricolor já anunciou o lateral-direito Guga , do Atlético-MG, e acertou com o atacante Keno , também do Galo. Ele deverá ser apresentado na semana que vem.

Lima, de 26 anos, joga preferencialmente pelo lado esquerdo, mas também pode atuar pela direita ou centralizado. No ano passado pelo Ceará, ele iniciou como titular, mas caiu de produção no returno no Brasileirão e passou a ser reserva. Na temporada de 2022, foram 53 partidas, seis gols e duas assistências.