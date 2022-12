Gabriel Teixeira jogou no Grêmio em 2022, emprestado pelo Fluminense - Lucas Uebel/Grêmio

Gabriel Teixeira jogou no Grêmio em 2022, emprestado pelo FluminenseLucas Uebel/Grêmio

O meia-atacante Gabriel Teixeira está por detalhes burocráticos de se tornar o novo reforço do Bahia para a temporada de 2023. Detentor dos direitos do atleta, o Fluminense aceitou a oferta de R$ 10,5 milhões do clube baiano e encaminhou a conclusão da negociação. A informação é do "ge".

Após se destacar pelo Grêmio na Série B, Biel chamou atenção e despertou interesse do Bahia, recentemente adquirido via SAF pelo Grupo City. No início da semana, o Fluminense recusou uma proposta de R$ 9,5 milhões do clube baiano, mas o tricolor baiano igualou a opção de compra do empréstimo ao Grêmio, no valor de R$ 10,5 milhões.

Detentor de cerca de 60% dos direitos econômicos do atleta, o Fluminense ainda tem a opção de compra de 10% do passe do jogador junto ao empresário. No total, o tricolor carioca deve lucrar cerca de R$ 6 milhões com a transferência, e ainda deve ter uma porcentagem de lucro em uma futura venda do jogador.

Pelo Grêmio, Gabriel Teixeira foi importante na campanha do acesso e um dos principais jogadores da segunda divisão de 2022. Ao todo, disputou 33 partidas, marcando cinco gols e seis assistências pelo clube gaúcho.