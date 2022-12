Luan Brito - Maílson Santana / Fluminense

Luan BritoMaílson Santana / Fluminense

Publicado 15/12/2022 17:50

Rio - O Fluminense sacramentou recentemente a venda do atacante Matheus Martins, de 19 anos, porém, em breve poderá receber uma oferta por outro jogador da mesma faixa etária. De acordo com informações do jornal português "O Jogo", o atacante Luan Brito está na mira do Porto.

O jogador, de 20 anos, é considerado uma grande promessa do Fluminense, mas jamais fez um jogo como profissional pelo clube carioca. Apesar disso, o Tricolor já recusou duas propostas do futebol do exterior pelo jovem na última janela de transferências. Luan Brito é filho do ex-atacante Marco Brito, que atualmente trabalha no departamento de futebol feminino tricolor.

O contrato do atacante com o Fluminense vai até o fim de dezembro de 2024. O clube é detentor de 90% dos seus direitos econômicos. A multa rescisória é de 50 milhões de euros (R$ 282 milhões na cotação atual).

Vale lembrar que o Porto tem no elenco um jogador que foi revelado pelo Fluminense: o atacante Evanilson. Contratado pelo clube lusitano em 2020, o brasileiro vem se destacando. Na atual temporada, ele entrou em campo em 23 jogos, fez oito gols e deu cinco assistências.