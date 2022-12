Keno tem negociações avançadas com o Fluminense - Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 15/12/2022 14:01

O Fluminense está perto de concluir a negociação de seu terceiro reforço vindo do Atlético-MG. Após anunciar o lateral-direito Guga chegar a um acordo com o zagueiro Vitor Mendes , o Tricolor já dá como certa a chegada do atacante Keno, que poderá ser anunciado já na quarta-feira. As informações são do jornalista Victor Lessa.

As conversas da diretoria do Fluminense com o representante de Keno andaram bem nas últimas horas. O atacante também se sentiu valorizado por ter falado diretamente com o técnico Fernando Diniz, que expôs seu desejo de contar com ele. Além disso, o jogador gostou da oferta do clube.