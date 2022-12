Vitor Mendes, zagueiro do Atlético-MG - Divulgação

Publicado 15/12/2022 12:02

Rio - Após anunciar o lateral-direito Guga , o Fluminense chegou a um acordo com mais um ex-jogador do Atlético-MG. O zagueiro Vitor Mendes, que atuou pelo Juventude em 2022, chegará ao Rio de Janeiro na próxima terça-feira para assinar o contrato de empréstimo até o fim do ano que vem. As informações são do "GE".

O Fluminense já tinha um acerto com o Atlético desde o início da semana, mas ainda precisava fazer acordo com os jogadores. O bom relacionamento entre as diretorias viabilizou a contratação de Guga, o acerto com Vitor Mendes, e também as negociações avançadas com Keno, que é o jogador que falta para fechar o pacotão vindo do Galo