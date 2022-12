Marcos Felipe será emprestado ao Bahia até o fim de 2023 - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 15/12/2022 16:38

Rio - Sem espaço após a contratação de Fábio, Marcos Felipe não permanecerá no Fluminense em 2023. O goleiro, que já tinha manifestado o desejo de sair do clube, será emprestado ao Bahia por um ano, segundo o "ge". Para isso, ele precisou aceitar uma condição do Tricolor: renovar o contrato até 2024.

Revelado no Fluminense, Marcos Felipe foi titular em 2020 e 2021, mas perdeu espaço para Fábio em 2022. No início da temporada, foi titular no Carioca, enquanto o veterano jogou na Libertadores. O goleiro voltou para o banco após a eliminação tricolor e não jogou mais no restante da temporada.



Marcos Felipe ficou insatisfeito com a falta de oportunidade e desejava ser negociado, mesmo que fosse por empréstimo, para ganhar rodagem. O goleiro tinha contrato até o fim de 2023, mas para ser emprestado teria que renovar o contrato por mais um ano - até o fim de 2024.

Além de Marcos Felipe, o Bahia demonstra interesse em mais dois jogadores do Fluminense: o zagueiro David Duarte e o atacante Gabriel Teixeira. O defensor chegaria por empréstimo de um ano com opção de compra, enquanto Biel deve ser negociado por cerca de R$ 10 milhões.