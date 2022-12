Vitor Mendes esteve nas Laranjeiras para se encontrar com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e assinar o contrato - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 20/12/2022 16:05 | Atualizado 20/12/2022 16:09

O Fluminense finalizou os últimos detalhes com o Atlético-MG e anunciou a contratação de Vitor Mendes. O zagueiro de 23 anos chega por empréstimo de um ano e vestirá a camisa 4.



Sem espaço no Atlético-MG, Vitor Mendes jogou as duas últimas temporadas pelo Juventude. Apesar do rebaixamento no Brasileirão, o zagueiro agradou à diretoria tricolor, que não teve dificuldades para acertar o empréstimo junto ao clube mineiro.



“A expectativa é a melhor possível. A oportunidade de vestir a camisa de um grande clube é uma honra para mim. Espero conseguir conquistar grandes coisas e ser muito feliz no Fluminense. A ansiedade é muito grande de começar a trabalhar e fazer logo meu primeiro jogo com essa camisa. Que eu consiga escrever meu nome na história desse clube tão grande”, afirmou o jogador ao site oficial do Fluminense.



Vitor Mendes é o segundo jogador anunciado pelo Tricolor para 2023. O outro foi o lateral-direito Guga, também do Atlético-MG, que ainda liberará Keno.



Os últimos detalhes foram finalizados e o Fluminense anunciará o atacante em breve. Além desses três nomes, Lima, do Ceará também já está acertado.



Ficha técnica da contratação do Fluminense



Nome completo: Vitor Mendes Alves

Data e local de nascimento: 13/05/1999, Belém-PA

Posição: Zagueiro

Clubes: Carajás, Paysandu, Inter de Limeira-SP (todos na base), Santos, Atlético-MG, Guarani, Boa Esporte, Figueirense e Juventude