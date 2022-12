Keno em ação pelo Atlético-MG - Pedro Souza/ Atlético

Publicado 21/12/2022 14:32

Rio - O atacante Keno está cada vez mais perto de ser anunciado como novo reforço do Fluminense. Com a negociação acertada para defender o Tricolor, o jogador foi às redes sociais nesta quarta-feira se despedir do Atlético-MG, clube pelo qual conquistou seis títulos.

"Vestir a camisa do Galo foi uma grande honra enorme, que guardarei com muito carinho e pra sempre na minha vida! E olha que não foram poucas vezes. Um privilégio que tive o prazer de repetir por 125 jogos", disse o atacante.

Keno faz parte de um "pacotão" de jogadores que o Atlético negociou com o Fluminense. Além dele, Guga, Nathan e Vitor Mendes também foram envolvidos no negócio, que rendeu 3 milhões de euros (R$ 16 milhões) aos mineiros. Só o atacante garantiu 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões na cotação atual) ao Galo.

Keno foi o autor dos dois gols na virada sobre o Bahia, que decretou o título do Atlético-MG no Brasileirão de 2021. Ao todo, foram 123 partidas pelo Galo e 23 gols. Ele chegou ao clube em 2020, contratado por R$ 12 milhões, e tem vínculo até dezembro de 2023.

Até o momento, o Fluminense já anunciou a contratação de quatro jogadores: Guga, Vitor Mendes, Vitor Eudes e Lima. Além de Keno, o clube também já acertou a contratação do lateral Jorge, do Palmeiras.