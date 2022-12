Jorge usará a camisa 6 no Fluminense - Foto: Mailson Santana/FFC

Jorge usará a camisa 6 no FluminenseFoto: Mailson Santana/FFC

Publicado 22/12/2022 15:42 | Atualizado 22/12/2022 16:23

Nesta quinta-feira, o Fluminense anunciou a contratação do lateral-esquerdo Jorge. O jogador, que pertence ao Palmeiras, chega ao Tricolor por empréstimo válido até dezembro de 2023. No acordo, há opção de compra.

“Confesso que estava ansioso para chegar aqui neste grande dia, para me apresentar a um grande clube. Sei da pressão que vai ser jogar no Fluminense, que existe uma cobrança muito grande e estou acostumado a isso. Eu me sinto muito feliz por fazer parte desse grupo que hoje o Fluminense tem. Vou dar meu o melhor, estou vindo com muita gana de jogar e ser feliz”, disse o lateral, ao site oficial do Flu.

Cria do Flamengo, Jorge somou convocações para a Seleção Brasileira em diversas categorias de base. Após subir para o profissional, chamou a atenção do Monaco, da França, que o contratou em 2017. O lateral também atuou por empréstimo no Porto, de Portugal.

Em 2019, o clube francês o jogador emprestou para o Santos. Naquela temporada, inclusive, Jorge conquistou a Bola de Prata como melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro.

Posteriormente, ele retornou ao Velho Continente para defender o Basel-SUI. Em 2021, o Palmeiras lhe contratou em definitivo.

Vale lembrar que Jorge é o sexto reforço do Flu para a temporada 2023. Antes dele, o atacante Keno, o lateral-direito Guga, o meia-atacante Lima, o zagueiro Vitor Mendes e o goleiro Vitor Eudes também foram anunciados.

O Fluminense ainda trabalhou nos bastidores para renovar com peças importantes do time de Fernando Diniz. Cano, Ganso, André, Manoel e o próprio treinador tiveram os vínculos renovados com o clube das Laranjeiras.