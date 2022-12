'Venho para ganhar títulos', diz Jorge, novo reforço do Fluminense | Fluminense | O Dia

Jorge é mais um reforço do Fluminense para a temporada 2023 - Foto: Mailson Santana/FFC

Jorge é mais um reforço do Fluminense para a temporada 2023Foto: Mailson Santana/FFC

Publicado 22/12/2022 16:22

Sexto reforço do Fluminense para a temporada 2023, Jorge está focado em conquistar títulos com a camisa tricolor. Em entrevista ao site oficial do clube, o jogador ressaltou esse objetivo e afirmou que entrará em campo nos treinos e nos jogos com a vontade de vencer.

"Venho para ganhar títulos, algo que a torcida tanto espera. Cada treino e cada jogo vou entrar com esse espírito e essa vontade de vencer para chegar no final de campeonatos importantes dando alegrias à torcida tricolor", disse Jorge.

O lateral-esquerdo de 26 anos pertence ao Palmeiras e chegou ao Tricolor por empréstimo válido até o fim de 2023. No acordo entre os clubes, há uma opção de compra.

"Confesso que estava ansioso para chegar aqui neste grande dia, para me apresentar a um grande clube. Sei da pressão que vai ser jogar no Fluminense, que existe uma cobrança muito grande e estou acostumado a isso. Eu me sinto muito feliz por fazer parte desse grupo que hoje o Fluminense tem. Vou dar meu o melhor, estou vindo com muita gana de jogar e ser feliz", destacou o lateral.

Vale lembrar que Jorge é o sexto reforço do Flu para a temporada 2023. Antes dele, o atacante Keno, o lateral-direito Guga, o meia-atacante Lima, o zagueiro Vitor Mendes e o goleiro Vitor Eudes também foram anunciados.

O Fluminense ainda trabalhou nos bastidores para renovar com peças importantes do time de Fernando Diniz. Cano, Ganso, André, Manoel e o próprio treinador tiveram os vínculos renovados com o clube das Laranjeiras.