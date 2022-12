Vitor Mendes assinou com o Fluminense até o fim de 2023 - Divulgação/Fluminense F.C.

Vitor Mendes assinou com o Fluminense até o fim de 2023Divulgação/Fluminense F.C.

Publicado 23/12/2022 17:35

Rio - Um dos reforços anunciados pelo Fluminense, o zagueiro Vitor Mendes, contratado por empréstimo junto ao Atlético-MG até o fim de 2023, chegou às Laranjeiras exaltando a figura do técnico Fernando Diniz. Em entrevista à "FluTV", canal oficial do clube, o novo camisa 4 destacou a oportunidade de aprendizado com o novo comandante.

"A expectativa é das melhores. Estou muito feliz em poder estar sendo treinado por um dos melhores do Brasil e aprender com ele, evoluir bastante. Se Deus quiser, vou conseguir grandes títulos ao lado dele", comentou o zagueiro.



Vitor Mendes chega para reforçar o sistema defensivo, que foi um dos pontos de destaque devido à liderança dos atletas da posição. O jogador, de 23 anos, elogiou os companheiros e indicou "espelho" para sua carreira.



"Sou muito fã dos três da posição: David Braz, Manoel e Nino. O Nino eu me inspiro bastante e acompanhava os jogos dele. É um prazer enorme estar no elenco com esses jogadores", destacou.



Um dos pontos principais para a aposta em Vitor Mendes foi seu estilo de jogo, que se encaixa com o proposto por Diniz. O defensor, caracterizado pelo bom jogo aéreo, revelou que pode ajudar a equipe desde a primeira fase da construção.



"Eu sou muito calmo na saída de bola. Posso dar essa bola para o volante, para um meia bem posicionado, sou muito bom na bola aérea e rápido. Venho para mostrar isso e muito mais aqui no Fluminense", disse.



Além de Vitor Mendes, o Fluminense acertou as contratações de Guga, lateral-direito; Jorge, lateral-esquerdo; Lima, meio-campista; Keno, atacante; e Vitor Eudes, goleiro.