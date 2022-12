Luto - Reprodução

LutoReprodução

Publicado 24/12/2022 17:47 | Atualizado 24/12/2022 19:39

O jogador de futebol Adel Santana Mendy, do time francês Aubagne, foi morto a tiros em Marselha, na noite da última sexta-feira. As circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas.

Adel Santana Mendy Reprodução

Segundo apurou o canal "BFMTV", jovem de apenas 22 anos foi atingido duas vezes e, apesar de receber atendimento médico no local, os serviços de emergência não puderam fazer nada para reanimá-lo.

No local onde ocorreram os fatos foram encontrados 27 cartuchos de calibre 7,62 mm.

Ao saber da notícia, o clube dedicou algumas palavras ao jogador. "É com grande tristeza que a AFC soube da trágica morte de Adel Santana Mendy. Ele deixará um grande vazio e permanecerá para sempre um de nós", afirmou.

A polícia ainda não tem suspeitos e não sabe a motivação do crime, porém, trabalha com a hipótese de execução.