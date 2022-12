André é um dos principais jogadores do Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 25/12/2022 12:00

André esteve na lista dos 55 pré-convocados de Tite, mas não foi chamado para ir à Copa do Mundo de 2022. Em entrevista ao "ge", o volante do Fluminense foi sincero e admitiu que ainda não era seu momento de estar no Mundial do Catar, mas mostrou que está focado para estar na próxima edição do torneio, em 2026.

"Todo jogador sonha em representar seu país, é uma grande honra. Acho que ainda não era meu momento de estar lá, o Brasil levou grandes volantes, como o Casemiro. Mas vou continuar trabalhando e dando meu melhor para estar na próxima Copa com a amarelinha", disse o jogador.

André também fez um balanço do seu ano. Além de ter sido um dos pilares da equipe e de poder ter levantado um troféu em 2022, ele também descobriu que será pai.

"Foi um ano muito especial pra mim. Descobri que vou ser pai, fui campeão pela primeira vez no profissional, ouvi meu nome sendo ecoado no Maracanã, acredito que tive boas atuações... É até difícil escolher. Mas no campo fico com a conquista do Carioca, foi um momento importante na minha carreira", contou André.

Vale lembrar que o jogador estreou pelos profissionais em agosto de 2020, mas se firmou em 2021, ano em que foi eleito a Revelação do Campeonato Brasileiro. Recentemente, André assinou um novo contrato com o Fluminense e estendeu seu vínculo até o fim de 2026.

"Muito comprometimento e entrega dentro de campo, não só de mim, mas sei que dos meus companheiros também. Nosso grupo é especial e vai buscar grandes desafios na próxima temporada", disse André, para a torcida tricolor.