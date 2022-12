Richarlison - AFP

Publicado 25/12/2022 19:00

Em tratamento por conta de uma lesão no tendão da coxa, Richarlison pode ficar afastado dos gramados por mais quatro semanas. É o que revelou o técnico do Tottenham, Antonio Conte, na coletiva de imprensa da última sexta-feira.

"Falei com o departamento médico. Eles me disseram que precisamos de três ou quatro semanas ainda", disse Antonio Conte.

O problema físico, vale lembrar, aconteceu durante o jogo da Seleção Brasileira contra a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O atacante, inclusive, chegou a ser substituído naquela partida pouco antes do fim do segundo tempo.

Sem Richarlison, os Spurs voltam a campo nesta segunda-feira, às 9h30 (de Brasília), para enfrentar o Brentford no Gtech Community Stadium. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Inglês.