Flamengo e Fluminense ficaram no top 10 de maiores bilheterias de 2022 no futebol brasileiro - Paula Reis/Flamengo e Marcelo Gonçalves/Fluminense

Flamengo e Fluminense ficaram no top 10 de maiores bilheterias de 2022 no futebol brasileiroPaula Reis/Flamengo e Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 26/12/2022 15:00

Rio - A Pluri Consultoria realizou um levantamento das maiores arrecadações de bilheterias em 2022 no futebol brasileiro. O relatório, divulgado inicialmente pelo Lance, levou em consideração apenas as partidas com mando de campo dos clubes em todas as competições. O Flamengo liderou a lista com uma arrecadação de R$ 103,8 milhões em 39 jogos disputados como mandante.

Os números são referentes à renda bruta e são calculados a partir do borderô de cada partida. O Flamengo foi o único clube a superar a marca dos R$ 100 milhões. O Corinthians, que ficou em segundo lugar, chegou perto, com o faturamento de R$ 93,2 milhões em 36 jogos disputados (três a menos do que o clube carioca).

Além do Flamengo, o top 10 conta com a presença do Fluminense, que arrecadou R$ 30,4 milhões em 36 jogos como mandante em 2022. Entre os clubes do Rio de Janeiro, o Vasco aparece em 12º lugar com arrecadação de R$ 16,1 milhões (26 jogos), enquanto o Botafogo ficou em 14º lugar com R$ 13 milhões (28 jogos).

Maiores arrecadações com bilheteria em 2022:



1. Flamengo - R$ 103,8 milhões (39 jogos)

2. Corinthians - R$ 93,2 milhões (36 jogos)

3. Palmeiras - R$ 82,8 milhões (37 jogos)

4. São Paulo - R$ 66,2 milhões (39 jogos)

5. Atlético-MG - R$ 47,1 milhões (34 jogos)

6. Cruzeiro - R$ 34,2 milhões (28 jogos)

7. Fluminense - R$ 30,4 milhões (36 jogos)

8. Inter - R$ 28,9 milhões (30 jogos)

9. Grêmio - R$ 25,3 milhões (27 jogos)

10. Athletico-PR - R$ 19 milhões (37 jogos)