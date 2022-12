Douglas Costa está na mira de três clubes brasileiros - Divulgação/LA Galaxy

Douglas Costa está na mira de três clubes brasileirosDivulgação/LA Galaxy

Publicado 27/12/2022 18:30

Rio - Após encaminhar a contratação de Luis Suárez, o Grêmio pode acertar com mais um grande reforço para a próxima temporada. O atacante Douglas Costa tem conversado com o clube gaúcho sobre a dívida e estaria disposto a rever o valor que tem direito a receber para retornar em 2023.

Segundo o "ge", Douglas Costa tem uma reunião marcada com o Grêmio para a próxima quinta-feira (29), em Porto Alegre. O jogador procurou o presidente Alberto Guerra para falar sobre a dívida e o seu desejo de retornar ao clube. O mandatário se dispôs a ouvir o atacante.

O Grêmio tem uma dívida de R$ 7 milhões com Douglas Costa, referente a bônus semestrais que o atacante teria para receber em 2021 e que foram renegociados. Apesar do desejo do jogador, o negócio só seguirá em frente caso o departamento de futebol aprove a ideia.

O departamento de futebol do Grêmio é comandado pelo vice de futebol Paulo Caleffi e pelo diretor Antônio Brum. Douglas Costa não é bem avaliado. O jogador também é alvo do Flamengo e se reuniu na última semana com o vice-presidente de futebol Marcos Braz, no Rio de Janeiro.