O atacante # 07 de Portugal, Cristiano Ronaldo, gesticula durante a partida de futebol do Grupo H da Copa do Mundo do Catar 2022 entre Portugal e Gana no Estádio 974 em Doha em 24 de novembro de 2022. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O atacante # 07 de Portugal, Cristiano Ronaldo, gesticula durante a partida de futebol do Grupo H da Copa do Mundo do Catar 2022 entre Portugal e Gana no Estádio 974 em Doha em 24 de novembro de 2022. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFPPATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 27/12/2022 16:32

Sem clube após ser dispensado do Manchester United, da Inglaterra, Cristiano Ronaldo ainda vive um drama para definir o seu próximo destino. O craque português tem seu nome ligado ao Al Nassr, da Arábia Saudita, mas a novela parece longe de um desfecho.

O presidente do clube saudita, Musli Al-Muammar, não confirmou o acerto com Cristiano Ronaldo. Apesar de vários veículos de imprensa do mundo garantirem o acerto, o mandatário do Al Nassr garante que não há nada certo entre as partes.

"Não há nada certo. A maior parte do que está escrito na mídia está errado", garantiu o presidente do clube saudita.

Cristiano Ronaldo está sem clube desde que foi dispensado do Manchester United no início de dezembro. Segundo o jornal espanhol "Marca", o português se tornará jogador do Al Nassr, além de embaixador de uma candidatura da Arábia Saudita para sediar a Copa do Mundo de 2030.