Presidente da Ferj, Rubens Lopes criticou Botafogo e Vasco - Divulgação

Publicado 27/12/2022 11:52

Dez dos 12 clubes que disputarão o Campeonato Carioca assinaram o acordo de transmissão de jogos de TV com a Band. Botafogo e Vasco não aceitaram os termos propostos, com o Flamengo recebendo mais do que o dobro do que cada um, e ficaram fora. Os dois, que são comandados por donos estrangeiros de suas SAFs, foram criticados pelo presidente da Ferj, Rubens Lopes.

"A Ferj reuniu os quatro grandes e a empresa e os deixou sozinhos no debate para uma conclusão. Os dois clubes, Vasco e Botafogo, radicalmente, disseram que se a divisão não fosse igualitária, não iriam aderir. O prazo era curto, mas em função da intransigência desses clubes, que durante dois anos não receberam nada e agora radicalizaram", disse Rubens Lopes em entrevista à Rádio Tupi.



O impasse se deu porque, pela proposta da Brax Esportes, empresa que ficou responsável pela negociação dos direitos de transmissão, o Flamengo receberia R$ 20 milhões, enquanto Botafogo, Vasco e Fluminense, R$ 9 milhões. Os três clubes não aceitaram a divisão e disseram que não iriam assinar.



Enquanto Botafogo e Vasco mantiveram a posição, o Fluminense optou por participar do acordo quando o valor subiu para R$ 14 milhões com a saída dos outros dois. Pela nova Lei do Mandante, os dois clubes geridos pelas SAFs podem negociar os direitos de transmissão nos jogos em que possuem o mando de campo. Mas o presidente da Ferj não acredita que eles conseguirão valores maiores.



"Tenho certeza de que, com os dois, os recursos seriam maiores, mas cada um sabe de si. O direito de exibição com a nova legislação é do mandante. Tenho dúvidas que qualquer um colherá recursos superiores aos apresentados no contrato comercial", disse o dirigente.