Messi - Jewel SAMAD / AFP - Jewel SAMAD / AFP

Publicado 27/12/2022 21:45

Lionel Messi receberá mais uma homenagem após a conquista da Copa do Mundo de 2022 com a Argentina. O quarto onde o craque argentino ficou hospedado durante a competição vai virar museu e será um legado para estudantes e gerações futuras. O anúncio foi feito nesta terça-feira (27) pela Universidade do Catar, onde ficou instalada a seleção argentina.

"O quarto permanecerá inalterado e ficará disponível apenas para visitas e não para residência, pois servirá como um pequeno museu que terá todos os pertences de Messi e será um legado para estudantes e gerações futuras. É um testemunho das grandes conquistas de Messi na Copa", disse o comunicado oficial da Universidade do Catar.

A Argentina ficou hospedada na Universidade do Catar, mesmo local usado pelo Liverpool durante o Mundial de Clubes de 2019. O local possui campos, ginásios e piscinas, e precisou passar por uma melhoria nos quartos para o melhor conforto dos atletas.

Além de levar a Argentina ao tricampeonato mundial, Messi foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2022. O craque argentino está de férias com a família na Argentina e só retornará para Paris após as festas de fim de ano. A representação no PSG, da França, está prevista para o dia 2 ou 3 de janeiro.