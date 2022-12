Neymar ficou indignado com o árbitro ao ser expulso no retorno ao PSG, contra o Strasbourg - JULIEN DE ROSA / AFP

Publicado 28/12/2022 19:07 | Atualizado 28/12/2022 19:20

Na vitória por 2 a 1 do PSG sobre o Strasbourg, pelo Campeonato Francês, os brasileiros Neymar e Marquinhos tinham tudo para ser destaques no retorno ao time após a Copa do Mundo, mas acabaram salvos por Mbappé, outro que fez o primeiro jogo após o vice da França no Catar. O zagueiro fez o gol que abriu o placar, mas marcou contra. Já o meia deu uma assistência, só que foi expulso infantilmente.



Sorte deles que o atacante, que teve atuação apagada, sofreu um pênalti praticamente no último lance. Ele mesmo cobrou e garantiu a vitória.



PSG abre vantagem, mas leva o empate

O início foi dos sonhos, com um gol aos 14 minutos, em cruzamento de Neymar que Marquinhos cabeceou.

O PSG dominou boa parte do primeiro tempo, só que logo aos 5 da segunda etapa, a bola tocou no zagueiro e enganou Donnarumma em cruzamento de Thomasson.



Neymar leva dois amarelos em dois minutos

Dez minutos depois, Neymar recebeu o segundo cartão amarelo por simular um pênalti.

Detalhe, ele havia recebido o primeiro um pouco antes, ao deixar o braço no rosto de Thomasson.

E assim, o brasileiro estará fora do primeiro jogo do PSG em 2023, no domingo (1).



Mbappé garante vantagem folgada na liderança

Aos 48 minutos, Mbappé sofreu falta dentro da área e o juiz marcou pênalti, sem esperar Marquinhos, que chegou a balançar as redes. O atacante cobrou e fez o 2 a 1.

Com o resultado, o PSG segue isolado na liderança do Campeonato Francês, com 45 pontos, oito a mais do que o Lens, que ainda joga na rodada.

No domingo, a equipe de Paris enfrentará justamente o segundo colocado, fora de casa, às 16h45 (de Brasília).