Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até 2024 - CESAR GRECO/Palmeiras

Publicado 28/12/2022 17:33

Em evento de lançamento de seu livro na cidade do Porto, em Portugal, Abel Ferreira descartou assumir a seleção brasileira. O técnico do Palmeiras reafirmou o desejo de cumprir o contrato com o clube paulista e garantiu que nem mesmo Portugal o faria mudar de opinião.

"Vivo a realidade, no aqui e no agora, que é o Palmeiras, é ser treinador de um dos maiores clubes do mundo, isto é a verdade. Estou muito feliz e realizado no clube onde estou e não vivo com 'se'. É nisso que foco", disse o treinador, complementando:



"A minha realidade é o Palmeiras. Renovamos contrato no início do ano e estamos em um clube que nos proporciona todas as condições".



Com a saída de Tite após a Copa do Mundo do Catar, a CBF ainda não definiu um novo comandante, o que deve fazer em janeiro. Ganhou força a busca por um nome estrangeiro para dirigir a Seleção, mas até o momento não houve avanço nesta questão.