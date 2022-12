O ex-BBB PA mostrou uma camisa com mensagem a Pelé ao comemorar o gol que marcou no Maracanã - Reprodução de TV/SporTV

Publicado 28/12/2022 19:32

O tradicional Jogo das Estrelas, organizado por Zico, voltou ao Maracanã nesta quarta-feira (28) e está também um pouco em São Paulo, onde Pelé está internado desde 30 de novembro para o tratamento de um câncer no cólon. O Rei do Futebol recebeu homenagens e mensagens de carinho durante o evento.



O ex-BBB PA comemorou o gol marcado no Jogo das Celebridades, que antecede a atração principal, mostrando uma camisa com a frase #ForçaPelé nas costas. Na frente, parabenizou a mãe.



"Eu não vi jogar, mas tenho certeza de que foi o maior de todos os tempos. Só desejo muita força, para que ele consiga se recuperar e ficar bem o quanto antes", afirmou PA em entrevista ao SporTV.



Já Diego, ex-Flamengo e revelado pelo Santos, também desejou pronta recuperação ao Rei do Futebol: "Que se recupere, estamos todos em oração. Tirar uma foto ao lado dele foi uma das grandes emoções que eu tive na vida, lembro a emoção do meu pai, dos meus familiares e da minha. Ele nos inspira, não só o futebol, mas o mundo do esporte. Um grande beijo aos familiares, ao Pelé, estamos em oração".



Entre os ídolos do Flamengo que participarão do Jogo das Estrelas, o ex-jogador Andrade também fez questão de mostrar que o evento de hoje tem uma pessoa em especial na mente de todos.



"Todas as homenagens hoje têm que ser para o Pelé, para que ele se recupere e volte. O país se orgulha dele, de tudo que ele fez pelo futebol", disse.