Gabriel Teixeira é o novo reforço do Bahia - Divulgação/Bahia

Gabriel Teixeira é o novo reforço do BahiaDivulgação/Bahia

Publicado 27/12/2022 20:00

Rio - O Bahia anunciou na noite desta terça-feira (27) a contratação do atacante Gabriel Teixeira, que pertencia ao Fluminense. O jogador, de 21 anos, defendeu o Grêmio por empréstimo nesta temporada e estava novamente fora dos planos do Tricolor das Laranjeiras para 2023.



Gabriel Teixeira assinou contrato de cinco temporadas com o Bahia. O clube baiano pagará cerca de US$ 2 milhões (R$ 10,5 milhões) pelo jogador. O Fluminense possui 60% dos direitos econômicos e teria direito a receber R$ 5,3 milhões do montante.

De volta pra casa!



Atacante Gabriel Teixeira, o Biel, assina por cinco anos com o Bahia. Começou na #BaseDoEsquadrão, foi pro Flu e se destacou em 2022 no Grêmio. Leia tudo no #SócioDigital ➡️ https://t.co/WGi4hGVnOt #BahiaÉOMundo pic.twitter.com/vCaEYcxYc4 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) December 27, 2022

Revelado no Fluminense, Gabriel Teixeira disputou 47 jogos no time profissional e marcou cinco gols. Ele perdeu espaço após a eliminação na Libertadores e foi emprestado ao Grêmio, onde foi peça-chave na campanha do acesso do time gaúcho para a primeira divisão.