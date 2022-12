Emiliano Martínez foi eleito melhor goleiro da Copa - AFP

Publicado 26/12/2022 14:00

Campeão da Copa do Mundo do Catar, o goleiro da Argentina registrou um dos momentos mais importantes da conquista em sua pele. Emiliano Martínez tatuou a taça do Mundial na perna esquerda, onde a bola bateu e evitou o gol da França. A defesa salvou a equipe argentina no final da prorrogação e levou a disputa aos pênaltis.

Além de ter vencido o tricampeonato mundial com a Argentina, Martínez foi eleito o melhor goleiro do torneio e levou o prêmio Luva de Ouro. Após uma atuação de gala nas quartas de final contra a Holanda, ele voltou a ser decisivo na final contra a França.

Martínez defendeu um chute do francês Kolo Muani aos 17 minutos do segundo tempo da prorrogação e manteve o placar em 3 a 3. Depois, ele se destacou durante as penalidade máximas, defendendo a cobrança da Coman.