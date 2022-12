Anderson Silva prestou homenagens ao seu amigo nas redes sociais - (Foto: Amanda Westcott)

Anderson Silva prestou homenagens ao seu amigo nas redes sociais(Foto: Amanda Westcott)

Publicado 26/12/2022 15:30

O ex-lutador Stephan Bonnar morreu na última sexta-feira, aos 45 anos . A notícia foi divulgada pelo perfil oficial do UFC. Comovido com a informação, o brasileiro Anderson Silva, adversário do americano na sua última aparição no octógono do Ultimate, se despediu do colega através das redes sociais.

Ambos se enfrentaram no UFC 153, no Rio de Janeiro. Anderson era o atual campeão dos peso-médio (84kg) e subiu para os meio-pesados (93 kg) para encarar Bonnar na luta principal da noite. O brasileiro venceu o duelo após acertar uma joelhada em cheio no peito do americano. Esta luta também marcou a última vitória do 'Spider' no UFC.

Bonnar se aposentou em 2012, após a derrota sofrida para Anderson Silva no UFC Rio. Além de Anderson, o ex-lutador teve carreira longa no UFC enfrentando grandes nomes como Forrest Griffin, Jon Jones, Mark Coleman, Krzysztof Soszynski, Igor Pokrajac e Kyle Kingsbury.

Leia o texto da publicação na íntegra:

"Então, viva sua vida de forma que o medo da morte nunca entre no seu coração. Não incomode ninguém sobre sua religião; respeite a visão dos outros, e exija que eles respeitem a sua. Ame sua vida, a torne perfeita, embeleze todas as coisas na sua vida. Procure fazer sua vida longa e seu propósito no serviço ao seu povo. Prepare uma música nobre de despedida para o dia que você passar pela grande fronteira.



Sempre dê uma palavra ou sinal de saudação quando encontrar ou passar por um amigo, até mesmo um estranho, quando estiver em um lugar solitário. Mostre respeito a todas as pessoas e não se rebaixe a ninguém. Quando você levantar de manhã, dê graças pela comida e pela alegria de alegria de viver. Se você vê razões para dar graças, a culpa é somente sua.



Não abuse de ninguém e de nada, porque o abuso transforma os sábios em bobos, e rouba o espírito de sua visão. Quando chegar a sua hora de morrer, não seja como aqueles cujos corações estão cheios de medo da morte, para que então quando o tempo deles chegar, eles choram e rezam por um pouco mais de tempo para viver suas vidas novamente de uma forma diferente. Cante sua música de despedida e morra como um herói indo para casa.

Obrigado, meu amigo, descanse em paz", escreveu Anderson na legenda da publicação em inglês.