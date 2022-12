Dorival Junior - Marcelo Cortes

Dorival JuniorMarcelo Cortes

Publicado 26/12/2022 18:50

Rio - O treinador Dorival Júnior, que não teve seu contrato renovado pelo Flamengo, está na lista dos 15 melhores treinadores do mundo de 2022, de acordo com a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, na sigla em inglês). Além dos comandantes de equipes, a IFFHS também incluiu os 15 melhores que dirigirem seleções. Apesar da eliminação para a Croácia nas quartas de final, Tite, que dirigiu o Brasil na Copa de 2022, apareceu na lista.

Além dos dois, Luiz Felipe Scolari, que comandou o Athletico-PR, está na lista. Abel Ferreira, nascido em Portugal, mas que dirigiu o Palmeiras, também é um dos treinadores citados. O melhor técnico do mundo, segundo a IFFHS, será escolhido em janeiro.

Dorival Júnior assumiu o Flamengo na metade da temporada, após a saída de Paulo Sousa. Em pouco tempo, o treinador levou o Rubro-Negro ao título da Libertadores e Copa do Mundo. Apesar disso, o clube carioca optou por substituir o brasileiro por Vitor Pereira, ex-Corinthians.