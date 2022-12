Taça da Copa do Brasil - Lucas Figueiredo/CBF

Taça da Copa do BrasilLucas Figueiredo/CBF

Publicado 26/12/2022 19:31

Rio - A CBF apresentou nesta segunda-feira (26) o regulamento da Copa do Brasil de 2023 e trouxe uma novidade sobre a edição de 2024. Segundo o documento divulgado pela entidade, as vagas via ranking nacional de clubes serão extintas e as definições serão através dos estaduais. A medida busca fortalecer a relação com as federações.

Federações mais bem colocadas, como São Paulo e Rio de Janeiro, terão direito a seis vagas via competições estaduais. Já Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná terão direito a cinco cada. Ceará, Goiás, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso, Pará e Maranhão, terão direito a três. O restante, apenas duas.

A CBF também determinou a forma como as vagas devem ser distribuídas. Para as federações com três vagas, duas vagas devem ser do campeão e vice-campeão estadual. Já a terceira fica a critério de cada federação, não sendo obrigado ser via estadual. Para os estados com cinco ou seis vagas, a obrigatoriedade via estaduais sobe para três.

Para a edição de 2024, a CBF não irá alterar o formato atual, com 12 participantes previamente classificados para a terceira fase da competição. No caso, estes já garantidos são os classificados para a Libertadores, os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e da Série B de 2023.