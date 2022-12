Richarlison - Divugação/Tottenham

Publicado 26/12/2022 19:20

Inglaterra - O Campeonato Inglês retornou nesta segunda-feira e o Tottenham ficou no empate com o Brentford. Uma das ausências na partida foi o atacante Richarlison. Lesionado na eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de finais da Copa do Mundo, o jogador teve uma "lesão séria", de acordo com o treinador Antonio Conte.

"Falei com o departamento médico e eles me falaram que nós precisaremos de três a quatro semanas. Sua lesão foi séria”, disse. “Vocês sabem bem que agora temos que esperar, porque sua lesão foi séria. Teremos que esperar", afirmou.

Richarlison sofreu uma lesão na panturrilha, mesma região machucada pelo atacante em semanas antes da Copa do Mundo. Conte afirmou que assistiu o Mundial com muita apreensão.

"Eu assisti a todos os meus jogadores na Copa do Mundo com meus dedos cruzados, porque você sabe muito bem que pode perder jogadores importantes, e isso aconteceu com Richarlison, que teve um problema, Bentancur e Ben Davies", disse.