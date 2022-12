Cody Gakpo é o novo reforço do Liverpool - KARIM JAAFAR / AFP

Cody Gakpo é o novo reforço do LiverpoolKARIM JAAFAR / AFP

Publicado 26/12/2022 20:00

O atacante Cody Gakpo está de malas prontas para a Inglaterra. O PSV, da Holanda, anunciou na noite desta segunda-feira (26) que entrou em acordo com o Liverpool pela venda do jogador de 23 anos. O holandês se destacou com três gols em cinco jogos na Copa do Mundo de 2022.

Na publicação, o PSV revelou que Gakpo viajará nos próximos dias para a Inglaterra, onde realizará exames médicos e assinará contrato com o Liverpool. Segundo Marcel Brands, diretor do clube holandês, trata-se de uma venda do futebol no país. Os valores ainda não foram divulgados.

Gakpo já estava chamando a atenção dos principais clubes do mundo durante a temporada 2022/23. Antes da Copa do Mundo, o jovem tinha 13 gols e 17 assistências em 24 jogos disputados pelo PSV. No Catar, marcou três gols, todos na fase de grupos, e ajudou a Holanda chegar nas quartas de final.

O Liverpool tem sofrido com problemas físicos dos atacantes e foi ao mercado a pedido do técnico Jürgen Klopp. Atualmente, o treinador não pode contar com Luis Díaz, Diogo Jota e Firmino. Já Darwin Núñez, principal contratação da temporada, ainda não correspondeu e tem sofrido críticas.



O Liverpool venceu o Aston Villa por 3 a 1, nesta segunda-feira (26), pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. O clube, no entanto, é o sexto colocado com 25 pontos e está distante da briga pelo título pela primeira vez após quatro anos brigando ponto a ponto com o Manchester City.