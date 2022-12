Philippe Coutinho - Divulgação

Publicado 29/12/2022 12:23

Rio - O jogador do Aston Villa, Philippe Coutinho, de 30 anos, utilizou suas redes sociais para se pronunciar sobre o seu futuro. O brasileiro negou que tenha pedido para o clube inglês o liberar para retornar ao seu país. Coutinho se disse feliz e focado na sua recuperação pela equipe britânica.

"Nos últimos dias vi muita notícia com meu nome mas até aí tudo bem, o problema é que agora começaram algumas mentiras e estou aqui pra esclarecer. Nunca e em nenhum momento teve algum tipo de conversa minha pedindo para sair do clube, pois estou feliz aqui e minha família também. Meu único foco agora que estou recuperado da lesão, é em trabalhar ao máximo a cada dia para jogar em alto nível e ajudar ao clube e meus companheiros a atingir os nossos objetivos", escreveu em seu perfil no Instagram.

A informação do suposto desejo de Philippe Coutinho foi noticiada pelo portal "Goal". O jogador, de 30 anos, estaria na mira do Corinthians. Revelado pelo Vasco, o meia foi negociado com a Inter de Milão em 2010. No futebol europeu, o jogador passou pelo Espanyol, pelo Liverpool, pelo Barcelona e pelo Bayern. Seu melhor momento foi pelos Reds, quando foi protagonista do futebol inglês. As boas atuações o fizeram ser titular da seleção brasileira na Copa de 2018.



Philippe Coutinho chegou ao Aston Villa em 2021, primeiro por empréstimo junto ao Barcelona. Após se destacar, ele foi comprado por 20 milhões de euros, mas só atuou 14 vezes na temporada, sem marcar nenhum gol até aqui.