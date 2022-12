Renato Gaúcho marcou presença no Jogo das Estrelas - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 29/12/2022 11:30

Rio - Sempre polêmico, o treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, esteve presenta no Jogo das Estrelas, organizado por Zico, na última quarta-feira, no Maracanã. O técnico foi questionado sobre a possibilidade da seleção brasileira contratar um treinador estrangeiro para substituir Tite. Renato se posicionou de forma contrária.

"Quem tem mais títulos mundiais? É o Brasil, né. Então, fica muito fácil algumas pessoas da imprensa falarem que tem que vir treinadores estrangeiros. Os nossos não são bons? Temos grandes treinadores aqui no Brasil. A gente costuma falar com todo respeito, tem grandes treinadores lá fora também, mas é muito fácil você ter um time de R$ 1 bilhão", disse.

Renato Gaúcho também criticou a falta de oportunidades no mercado internacional para os treinadores nascidos no Brasil.

"Põe um treinador brasileiro para treinar um time de R$ 1 bilhão lá fora, vamos ver. O problema é que quando vem lá de fora, não precisa de carteirinha, vem trabalhar e está tudo certo. O brasileiro não consegue ir lá para fora trabalhar. O Brasil é uma mãe mesmo", disse.