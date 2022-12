Marcelo - Divulgação / Olympiacos

Publicado 30/12/2022 08:30

Rio - Além de Thiago Silva, o Fluminense também sonha com a contratação de mais um reforço para a temporada de 2023. Trata-se do lateral-esquerdo Marcelo. De acordo com informações do portal "NetFlu", o clube carioca sondou a contratação do jogador que atualmente defende o Olympiakos.

Assim com o zagueiro do Chelsea, Marcelo tem contrato até o junho de 2023 com o clube grego. A contratação do jogador seria somente para o segundo semestre para reforçar o elenco durante a disputa da Libertadores.

Porém, diferente de Thiago Silva, que já deu declarações de que deseja encerrar a carreira no Fluminense, Marcelo é bastante cauteloso em relação ao assunto. O lateral já deixou claro que voltar ao Brasil não é uma possibilidade tão concreta assim.

Revelado pelo Fluminense, Marcelo foi negociado com o Real Madrid no fim de 2006. Ele passou mais de 15 anos no clube espanhol, sendo multicampeão, até acertar com o Olympiacos, da Grécia, no meio de 2022. Até o momento, o brasileiro atuou em oito jogos, marcando duas vezes.