Gabriel Teixeira é o novo reforço do Bahia - Divulgação/Bahia

Gabriel Teixeira é o novo reforço do BahiaDivulgação/Bahia

Publicado 31/12/2022 19:15

Rio - Vendido ao Bahia por 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,5 milhões), o atacante Gabriel Teixeira, de 21 anos, se despediu do Fluminense. Revelado em Xerém, o jogador estava emprestado ao Grêmio neste ano, mas estava fora dos planos e foi negociado com o clube baiano. Ele se despediu do Tricolor e ressaltou o carinho pelo clube, apesar das faltas de oportunidades nos últimos meses.

"Fluminense. Meu segundo clube na vida. Clube que me projetou como profissional de futebol. Clube que me ajudou a chegar onde cheguei. Neste momento chega ao fim desse ciclo, que foi maravilhoso em minha trajetória, me trouxe experiências que nunca pensei em passar, mas me fez ser forte. E estou aqui, agradecendo por tudo que fez por mim. Muito obrigado, Fluminense, você é gigante", escreveu.

Gabriel Teixeira subiu para os profissionais em 2021 e chegou a ser titular em algumas oportunidades. Em 2022, ele foi alvo de críticas após a eliminação na Libertadores e foi emprestado ao Grêmio no restante da temporada. No clube gaúcho, fez cinco gols e seis assistências em 33 jogos na campanha do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense tinha 60% dos direitos econômicos de Gabriel Teixeira, mas tem 10% de "exclusividade de venda" para o representante do atleta. Com isso, o Tricolor terá direito a aproximadamente R$ 6 milhões do valor da venda. Pelo clube, Biel, como ficou conhecido, fez 47 jogos e cinco gols.